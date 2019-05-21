Ватикан, Ватикан, , 06:24 — REGNUM

В последнее время отношения между Ватиканом и КНР начали существенно теплеть. С чем связан взаимный интерес двух крупных геополитических игроков, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пьетро Паролин Kremlin.ru

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин рассказал в интервью официальному печатному изданию ЦК КПК «Жэньминь Жибао» о перспективах ватикано-китайского диалога. Это интервью многие восприняли как новую страницу в отношениях Пекина и Ватикана, ведь до сих пор высокопоставленные католики не могли и мечтать о получении такой площадки для высказываний. Паролин особо отметил, что в ватикано-китайском диалоге «ни одна из сторон не отказывается о своей идентичности», но обе стремятся к осознанию общей ответственности за серьезные проблемы современности.

Это интервью было опубликовано 12 мая, накануне крупной международной конференции под эгидой Святого престола. в которой приняли участие два китайских епископа. Интересно, что доклад Паролина на этой конференции, которым он открыл ее 14 мая, был посвящен итогам Первой мировой войны. Концептуально такой подход очень значим и для Ватикана, и для Пекина, ведь в тот раз они были практически отстранены от решения мировых судеб. Теперь же и у Пекина, и у Ватикана есть шанс «переиграть историю».

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Глобус Ватикана: Китай — партнер, США — конкурент».