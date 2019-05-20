Киргизия и Таджикистан всё ещё не решили проблему с границей

Бишкек, , 16:01 — REGNUM «До настоящего времени мы не можем прийти к консенсусу по вопросам делимитации государственной границы между нашими странами», — заявил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков в ходе встречи с председателем палаты представителей высшего собрания Таджикистана Шукурджоном Зухуровым, прошедшей в рамках заседания Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, пишет пресс-служба законодательного собрания.

Вместе с тем, Джумабеков отметил, что «несмотря на то, что это нелегкий процесс, сторонам следует приложить максимум усилий для полного завершения делимитации госграницы и подготовки проекта договора к подписанию по всей ее протяженности».

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В свою очередь представитель парламента Таджикистана подчеркнул, что таджикская сторона также намерена наращивать сотрудничество и взаимодействие с Киргизией.

«У нас сложились добрососедские и братские отношения. Думаю, что мы будем со временем наращивать наше сотрудничество по всем направлениям. Не бывает нерешаемых вопросов, и даже если они возникают, мы будем всё решать в дипломатичном ключе», — подытожил Зухуров.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 970,8 километров. На приграничных спорных территориях регулярно происходят конфликты с участием как местного населения, так и служащих пограничных служб обеих стран.

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