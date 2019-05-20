Результаты выборов в Косово заставили Запад нервничать, считают в Белграде

Белград, , 15:58 — REGNUM Албанское руководство Косово и его западные покровители «испытывают явную нервозность, поскольку независимый косовский проект провалился» — такое мнение высказал белградскому изданию Kurir эксперт по международным отношениям и дипломат Зоран Миливоевич, комментируя итоги состоявшихся 19 мая внеочередных выборов глав муниципалитетов на севере Косово.

«Эта нервозность может перерасти в насилие, но Сербия пользуется поддержкой как России, так и Китая. Обстоятельства изменились, Сербия может рассчитывать на их действия в Совете Безопасности ООН», — сказал Миливоевич.

Эксперт добавил, что результаты состоявшихся выборов имеют принципиальное значение, поскольку они подтвердили, что именно сербы держат контроль над институтами на севере Косово.

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Ранее сегодня глава канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что «Сербские список» и его представители в результате выборов укрепили позиции как политическая организация сербов в крае.

По его мнению, выборы также стали провалом усилий Приштины, направленных на то, чтобы назначить албанцев руководить муниципалитетами, где более 90% населения составляют сербы, и взять север Косово под свой контроль.

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Как передавало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся в воскресенье, 19 мая, внеочередных выборов в населяемых сербами косовских муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северная Митровицапредставители партии «Сербский список», подавшие в отставку в минувшем году из несогласия с политикой Приштины, вернули свои посты, набрав в каждом муниципалитетеболее 90% голосов.

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