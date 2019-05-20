В Крыму «перезагрузили» избирком

Симферополь, , 15:52 — REGNUM Новый состав Избирательной комиссии Крыма единогласно переизбрал своим председателем прежнего руководителя Михаила Малышева, который в 2014 году возглавлял комиссию по проведению референдума о самоопределении полуострова, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

«Кандидатура Малышева была предложена Центральной избирательной комиссией. Её все поддержали, потому что опираются на его авторитет, знания и положительный опыт работы», — заявил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По словам Малышева, пять лет работы предыдущего состава были непростыми, но избиркому удалось полностью в соответствии с российским законодательством провести выборы не только депутатов Государственного совета и муниципальных образований в 2014 году, но и провести выборы в Госдуму, а также выборы президента страны.

«Каких-либо нарушений или недоразумений, связанных с работой комиссии, с использованием законодательства, ни со стороны Центральной избирательной комиссии, ни что самое главное — со стороны крымчан, не было», — отметил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия прежнего состава комиссии истекли 14 мая 2019 года. В единый день голосования, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма. После парламент республики должен будет избрать главу РК из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.