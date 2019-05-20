Жена Эрдогана выступит на 72-й сессии ВОЗ

Анкара, , 15:54 — REGNUM Первая леди Турции Эмине Эрдоган примет участие в работе 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая стартует 21 мая в Женеве. Об этом 20 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

В качестве почетного гостя супруга президента Турции прочтет лекцию о здоровье женщин и детей. В дискуссии примут участие представители ООН, Всемирного банка и других международных организаций.

Мероприятие пройдет в столице Швейцарии с 20 по 28 мая, здесь будут обсуждаться методы решения проблемы охвата медицинскими услугами как можно большего количества жителей планеты. В мероприятии примут участия представители 194 государств.

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