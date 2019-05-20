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Министр обороны Эстонии «шокирован» возвращением России права голоса в СЕ

Политика

Так можно дойти и до отмены санкций

Таллин, 20 мая 2019, 15:51 — REGNUM  Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в субботу, 18 мая, на конференции имени Леннарта Мери в Таллине заявил, что «шокирован» тем, что министры иностранных дел стран-участников Совета Европы поддержали восстановление права голоса России в организации. Он назвал это решение «умопомрачительным».

»Меня шокировало решение Совета Европы предоставить России в Совете полноту прав … Это скользкий путь. Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского союза в отношении России. Мы совершаем ту же самую ошибку, которую сделали после российско-грузинской войны», — приводит слова министра издание postimees.ee.

Как уже сообщалось, 17 мая Совет Европы принял декларацию, позволяющую российской делегации участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с правом голоса. Для восстановления права голоса необходимо голосование в самой ПАСЕ.

Большинство глав внешнеполитических ведомств стран-участников Совета Европы проголосовали за декларацию. Против были только Великобритания, Польша, Грузия и страны Прибалтики.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году.

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