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Зеленского призвали лишить гражданства и.о. главы Минздрава Украины

Политика

Ранее подобная инициатива ничем не закончилась

Киев, 20 мая 2019, 15:49 — REGNUM  Обращение с требованием лишить украинского гражданства исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун направил президенту Украины Владимиру Зеленскому депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Документ опубликован 20 мая на странице парламентария в социальной сети Facebook.

Депутат отметил, что Супрун в нарушение законодательства приобрела украинское гражданство, не выходя из американского.

Напомним, Мосийчук ранее выступал с подобной инициативой и добивался запрета исполнения Супрун обязанностей министра здравоохранения. Однако украинский суд под давлением правительства снял этот запрет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяна Супрун отреагировала на призыв Зеленского к правительству уйти в отставку. Она заявила, что продолжит работу в правительстве и в отставку не собирается.

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Политическая жизнь Украины
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