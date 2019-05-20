Контрнаступление джихадистов в сирийской провинции Хама провалилось

Хама, Сирия, , 15:38 — REGNUM В минувшие выходные поддерживаемые Турцией силы «Щита Евфрата» направили большое количество подкреплений в северо-западную часть провинции Хама. Основная причина их передислокации заключалась в том, чтобы помочь вернуть районы, которые их союзники-джихадисты потеряли в начале этого месяца. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

По прибытии боевики, поддерживаемые Турцией, попытались вернуть потерянные районы вблизи ключевого города Кафр-Набудех. Во время атаки 19 мая силы «Щита Евфрата» и их союзники попытались взломать оборону Сирийской арабской армии на фронте у Кафр-Набудеха.

Несмотря на все их усилия продвинуться на северо-западе Хамы, в ходе ожесточенных боев исламисты были в конечном итоге разгромлены сирийскими военными и их союзниками.

Согласно информации от военного источника издания, поддерживаемые Турцией боевики понесли тяжелые потери вблизи Кафр-Набудеха, что вынудило их отказаться от дальнейших атак на этом фронте. Источник добавил, что большое количество жертв приходится именно на силы «Щита Евфрата», которые были переброшены на этот фронт.

Для Сирийской арабской армии это была важная победа над боевиками, особенно после того, как они понесли ряд потерь в результате атак с применением ПТРК протурецкой Свободной сирийской армии.