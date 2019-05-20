Правительство обсудит «детские» выплаты и квотирование выбросов

Москва, , 15:32 — REGNUM Комиссия правительства РФ по законопроектной работе поддержала два законопроекта, направленные на исполнение послания президента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Одним из законопроектов устанавливается, что право на дополнительные выплаты в связи с рождением ребенка имеют семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи не больше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе.

Второй законопроект касается проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения выбросов в атмосферный воздух и применения системы такого квотирования в крупных промышленных центрах.

«В первую очередь, в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите», — уточнил Жуков.

Законопроекты будут рассмотрены на заседании правительства РФ.