Правительство Италии на предвыборном заседании выделит детям миллиард евро

Рим, , 15:25 — REGNUM Лидеры правительства Италии согласовали проведение последнего перед выборами в Европарламент заседания правительства, оно состоится в понедельник, 20 мая, передает Sky Tg 24.

Каждая из двух правящих партий, коллег по коалиции и соперников на ближайших выборах, намерена представить на этом заседании по одной своей ключевой инициативе.

«Движение 5 звезд» предлагает принять декрет о выделении миллиарда евро на поддержку семей с маленькими детьми и тех семей, которые хотят завести детей.

«Лига», в свою очередь, предлагает принять дополненную версию декрета о безопасности и миграции и ввести новые ограничения для тех, кто в нарушение законов пытается доставить ан территорию Италии нелегальных мигрантов.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

Читайте также: Власти Италии добавят 100 млн евро финансовых гарантий в фонд молодых семей