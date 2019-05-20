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Конкурент УГМК опроверг своё участие в протестах против храма

Политика

«Наш основной принцип — ведение честного бизнеса»

Екатеринбург, 20 мая 2019, 15:24 — REGNUM  Строительная компания «Атомстройкомплекс» ни разу не проводила «черные» пиар-кампании против конкурентов или органов власти. Об этом заявил гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Скорее всего, обращение Ананьева связано с протестами против строительства храма Святой Екатерины. Ранее один из протестующих заявлял в СМИ, что компания якобы финансировала деятельность сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» — одного из ключевых организаторов протеста.

«Атомстройкомплекс» ни разу за 24 года своего существования не проводил ни одной кампании с использованием черного PR против властей или бизнеса. Наш основной принцип — ведение честного бизнеса. Мы убеждены, что «худой мир лучше доброй ссоры», — заявил Ананьев.

Руководитель напомнил, что всегда есть место для «выгодного всем компромисса». Компания находила и находит «взаимовыгодные для всех сторон» решения, считает Ананьев.

Напомним, протесты против храма Святой Екатерины в Екатеринбурге разгорелись 13 мая 2019 года после того, как строители установили забор вокруг стройплощадки. Строительство остановлено, мэрия города уже объявила сбор предложений о новом месте размещения объекта.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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