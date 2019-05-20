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Киргизия и Казахстан планируют модернизировать два КПП на границе

Политика

Глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

Бишкек, 20 мая 2019, 15:24 — REGNUM  Вопросы реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Ак-Жол» и «Кордай» обсудили главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Киргизии Бейбутом Атамкуловым и Чынгыз Айдарбековы, сообщает 20 мая агентство «КирТАГ».

Глава МИД Казахстана также встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Глава государства отметил, что Киргизия высоко ценит стратегическое партнерство, дружбу и союзничество с Казахстаном.

Президент добавил, что Киргизия заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном по всем направлениям. Атамкулов, в свою очередь, обратил внимание на положительную динамику в развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах обсудили министры обороны Казахстана и Киргизии Нурлан Ермекбаев и Райимберди Дуйшенбиев.

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