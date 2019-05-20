Пашинян заявил о попытке спровоцировать вражду между Карабахом и Арменией

Ереван, , 15:21 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения в прямом эфире сегодня, 20 мая, назвал государственной изменой попытки внести раскол между народами Армении и Нагорного Карабаха.

«Очевидно, что есть конкретные силы, которые представляют бывшую коррупционную систему и пытаются применить используемые ими ранее инструменты — провоцировать разногласия, противоречия и даже вражду между народами Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ), по принципу «разделяй, чтобы властвовать», для сокрытия и оправдания совершенных ими ранее коррупционных преступлений», — сказал Пашинян.

Он отметил, что для всех очевидно, что из-за действующей в Армении системной коррупции чаще страдали карабахские соотечественники, но некоторые чиновники этой системы и сейчас применяют коррупционные связи для проведения вымышленной агитации против правительства Армении и лично премьера.

«Еще в ходе агитации на парламентских выборах я отмечал, что, проанализировав ситуацию, я вижу под этим явлением попытку разжечь заговорщическую войну, даже сдачу территорий и дальновидную цель возложить ответственность за это на правительство Армении. В данном контексте я расцениваю это, как деятельность, похожую на государственную измену, и я как премьер-министр Армении, как гарант безопасности Арцаха, верховный главнокомандующий в случае военных действий, предприму самые жесткие средства для искоренения подобных заговорщических явлений», — сказал Пашинян.

Он также призвал народ Нагорного Карабаха сказать однозначное и безоговорочное «нет» всем силам, деятельность которых нацелена на попытку посеять противоречия между двумя частями армянского народа.

«Призываю народ Арцаха поддерживать только те силы, которые выступают с позиций несомненной поддержки армянского народа и избранных ими легитимных властей. Все остальные силы однозначно имеют одну цель — использовать народ Арцаха для обслуживания своих личных групповых интересов и избежать ответственности за совершенные ранее преступления, продвижения заговора против суверенитета Армении и Арцаха», — сказал Пашинян.