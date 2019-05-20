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Партия Порошенко работает с израильским специалистом по чёрному пиару — СМИ

Политика

Ранее его услугами якобы пользовалась Юлия Тимошенко

Киев, 20 мая 2019, 15:27 — REGNUM  На Украину прилетел известный специалист по чёрному пиару из Израиля Таль Зильберштейн, сообщило 20 мая издание Strana.ua.

Журналистам стало известно, что Зильберштейн прямо из аэропорта отправился в предвыборный штаб «Блока Петра Порошенко» для консультаций.

Политтехнолог специализируется на чёрном пиаре и приобрёл известность в 2017 году на парламентских выборах в Австрии, работая против нынешнего канцлера Себастьяна Курца.

На Украине, по данным СМИ, услугами Зильберштейна несколько раз пользовалась Юлия Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Грузии и мэр Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что избирательный штаб экс-президента Украины Петра Порошенко нанял специалиста по чёрному пиару Моше Клюгхафта для борьбы с Владимиром Зеленским.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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