Белград назвал итоги выборов в Косово «успехом в борьбе за единство Сербии»

Белград, , 15:19 — REGNUM Кандидаты от партии косовских сербов «Сербский список» на выборах глав муниципалитетов в Косово получили лучшие результаты, чем в 2017 году, укрепив как свои собственные позиции, так и позиции политической организации сербов в крае. Об этом 20 мая заявил глава канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Это большая победа сербов в Косово, большой успех в борьбе за единство с Сербией и за единство самого государства Сербия», — приводит его слова телерадиокомпания РТС.

Джурич отметил, что выборы также стали провалом «некоторых безответственных политических деятелей Сербии, которые призвали к их бойкоту», и провалом усилий Приштины, направленных на то, чтобы назначить албанцев руководить муниципалитетами, где более 90% населения составляют сербы, и взять север Косово под свой контроль.

Как передавало ИА REGNUM, представители «Сербского списка», подавшие в отставку в минувшем году из несогласия с политикой Приштины, вернули свои посты, одержав победу на состоявшихся 19 мая внеочередных выборах в Северной Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке. Все они набрали более 90% голосов.

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