Президент Франции даст интервью региональным газетам

Париж, , 15:18 — REGNUM В преддверии выборов в Европейский парламент президент Франции Эммануэль Макрон даст в понедельник, 20 мая, интервью региональным газетам, где снова будет защищать европейский проект, сообщили в Елисейском дворце.

Известно, что журналисты региональных изданий соберутся 20 мая во второй половине дня, чтобы взять интервью у главы государства.

Не призывая напрямую голосовать за партию «Вперёд, Республика!» на выборах в Европарламент, Макрон хочет мобилизовать электорат, «напомнив о конкретном вкладе Европейского союза для жителей Франции».

«Сегодня большая часть населения не видит того, что Европейский союз приносит им. Глава государства хочет напомнить им о социальной, экологической, экономической безопасности и борьбе с терроризмом. Без Европейского союза, возможно, у нас больше не было бы нашей социальной модели», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что Эммануэль Макрон также встретится на этой недели с главой Европейского совета Дональдом Туском и премьер-министром Португалии Антонио Коста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал активистов «желтых жилетов», которые продолжают выходить на улицы, к спокойствию.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал активистов «желтых жилетов» к спокойствию