В Литве отсутствие пиетета к пособникам нацистов — страшнее коррупции

Вильнюс, , 03:07 — REGNUM Стараниями литовских пособников нацистов во время Второй мировой войны Литва была «очищена» от евреев на 95%, заслужив похвалу от фашистов, назвавших ее «территорией юден-фрай». Позднее преступники стали известны под именем «лесных братьев». Как деятельность убийц, сотрудничавших с гитлеровцами, оценивают в нынешней Литве, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Вчерашние преступники стали в Литве нынешней Литве героями, которым ставят памятники, а их имена присваивают школам и улицам. Сомнение в этих «героях» выглядит в глазах литовского правосудия большим преступлением, чем воровство в государственных масштабах. Доказательство было приведено 14 мая, когда член клайпедского горсовета Вячеслав Титов был присужден к штрафу в 12 тысяч евро за высказывание против открытия памятной доски одному из главарей «лесных братьев».

И в тот же день было оглашено судебное решение по делу политика Арвидаса Вайткуса, доказательно обвиненного в растрате более чем 1 млн государственных евро. За это деяние он был приговорен к штрафу в размере 11 298 евро. Так что «преступление» Титова оказалось на 702 евро «тяжелее».

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