Вторник, 21 Мая 2019 года
03:07:04 МСК

В Литве отсутствие пиетета к пособникам нацистов — страшнее коррупции

Политика

Два судебных процесса, один день, два одинаковых штрафа

В Литве отсутствие пиетета к пособникам нацистов — страшнее коррупции
Вожак «лесных братьев» Адольфас Раманаускас

Вильнюс, 21 мая 2019, 03:07 — REGNUM  Стараниями литовских пособников нацистов во время Второй мировой войны Литва была «очищена» от евреев на 95%, заслужив похвалу от фашистов, назвавших ее «территорией юден-фрай». Позднее преступники стали известны под именем «лесных братьев». Как деятельность убийц, сотрудничавших с гитлеровцами, оценивают в нынешней Литве, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Вчерашние преступники стали в Литве нынешней Литве героями, которым ставят памятники, а их имена присваивают школам и улицам. Сомнение в этих «героях» выглядит в глазах литовского правосудия большим преступлением, чем воровство в государственных масштабах. Доказательство было приведено 14 мая, когда член клайпедского горсовета Вячеслав Титов был присужден к штрафу в 12 тысяч евро за высказывание против открытия памятной доски одному из главарей «лесных братьев».

И в тот же день было оглашено судебное решение по делу политика Арвидаса Вайткуса, доказательно обвиненного в растрате более чем 1 млн государственных евро. За это деяние он был приговорен к штрафу в размере 11 298 евро. Так что «преступление» Титова оказалось на 702 евро «тяжелее».

Читайте статью Олега Михайлова «Своровать миллион евро в Литве не так страшно, как покопаться в истории».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить