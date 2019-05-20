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Мэй поздравила Зеленского с инаугурацией

Политика

Премьер-министр Великобритании рассчитывает на тесное сотрудничество с новый украинским лидером

Лондон, 20 мая 2019, 15:09 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила избранного президента Украины Владимира Зеленского с официальным вступлением в должность главы государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном 20 мая канцелярией британского премьера.

Мэй отметила, что с нетерпением ждёт тесного сотрудничества с новым украинским лидером.

«Великобритания будет и впредь поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами и вашей администрацией», — отметила Тереза Мэй.

Ранее Зеленского с вступлением в должность президента Украины поздравила королева Великобритании Елизавета II.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Верховной раде Украины состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. На церемонию были приглашены президента Эстонии, Грузии, Литвы и Венгрии. Делегацию Соединённых Штатов на мероприятии возглавит министр энергетики США Рик Перри. Великобританию представлял государственный министр по делам Содружества и ООН из МИД Великобритании лорд (Тарик) Ахмад Уимблдонский. А вот Москва приглашения на инаугурацию избранного президента Украины не получила.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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