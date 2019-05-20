ООН требует от Италии не усиливать борьбу с нелегальной миграцией

Рим, , 15:07 — REGNUM Эксперты рабочей группы по правам человека Организации объединенных наций призвали правительство Италии не принимать вторую часть декрета о безопасности и миграции, передает Corriere della Sera в понедельник, 20 мая.

По мнению экспертов, принятие документа, который должен усилить борьбу с нелегальной миграцией, «усилит атмосферу ненависти». Право мигрантов на жизнь выше национального законодательства, это их право нельзя ставить под сомнение, сказано в заявлении экспертов.

Бюрократы ООН переворачивают все с ног на голову, поскольку «болеют» за нелегальную миграцию, ответил экспертам вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини. Ограничительные меры правительства Италии привели к снижению потока мигрантов и к снижению количества смертей.

Бюрократам ООН следует заняться реальными проблемами с правами человека, к примеру, в Корее, Венесуэле или Турции, а не искать эти проблемы в Италии, добавил Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Сальвини процитировал катехизис в заочном споре с папой Франциском