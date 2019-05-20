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Президент Казахстана обсудил региональные проекты с помощником генсека ООН

Политика

В Нур-Султан прибыл помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енч

Нур-Султан, 20 мая 2019, 14:58 — REGNUM  Участие казахстанских миротворцев в миссиях ООН обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енч, сообщили 20 мая в пресс-службе главы государства.

Во время переговоров стороны обсудили реализацию региональных проектов. Енч выразил признательность Казахстану за развитие регионального сотрудничества, а также открытие нового здания ООН в Алма-Ате.

Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество Казахстана с ООН является приоритетным направлением внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов встретился с руководителями международных организаций Венского отделения ООН, которые выразили намерение усилить сотрудничество с Нур-Султаном.

Читайте ранее в этом сюжете: Международные организации ООН планируют усилить партнерство с Казахстаном

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Политическая жизнь Казахстана
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