Президент Казахстана обсудил региональные проекты с помощником генсека ООН

Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Участие казахстанских миротворцев в миссиях ООН обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енч, сообщили 20 мая в пресс-службе главы государства.

Во время переговоров стороны обсудили реализацию региональных проектов. Енч выразил признательность Казахстану за развитие регионального сотрудничества, а также открытие нового здания ООН в Алма-Ате.

Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество Казахстана с ООН является приоритетным направлением внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов встретился с руководителями международных организаций Венского отделения ООН, которые выразили намерение усилить сотрудничество с Нур-Султаном.

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