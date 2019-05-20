Сальвини пообещал защищать христианские корни Европы от евробюрократов

Рим, , 14:52 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини намерен «работать над тем, чтобы вернуть Европу на путь защиты ее иудео-христианских корней», сказал Сальвини в понедельник, 20 мая, передает информагентство Askanews.

Эти корни Европы отрицаются «брюссельскими бюрократами, слугами финансовых интересов и интересов власть имущих», отметил Сальвини.

Лидер «Лиги» также заявил, что очень рад тому, что его партию поддерживает значительное число христиан.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. «Лига» идет на них во главе коалиции партий, выступающих за укрепление государственных суверенитетов стран-членов ЕС.