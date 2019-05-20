Зеленский позволил журналистам называть его по имени

Киев, , 14:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей прессы, которые пытались задать новому главе государства вопросы, называть его по имени.

«Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально», — сказал украинский лидер.

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На просьбу сказать что-то для его родного города Кривой Рог Зеленский передал привет своим родителям и родителям своих друзей.

Напомним, ранее в ходе инаугурации новый президент Украины потребовал от чиновников не вешать в кабинетах его портреты.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 мая, в Верховной раде Украины состоялась церемония официального вступления победителя второго тура голосования на выборах главы государства Владимира Зеленского. Из Мариинского дворца в здание законодательного органа избранный президент страны пришёл пешком. Мероприятие собрало у стен Рады около 3 тыс. человек, которые радостными криками приветствовали украинского лидера.