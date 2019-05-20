Понедельник, 20 Мая 2019 года
14:50:58 МСК

Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор Януковичу

Политика

Рассмотрение начнется 13 июля в 10:00

Киев, 20 мая 2019, 14:50 — REGNUM  Апелляционный суд в Киеве 13 июля начнет рассмотрение жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о госизмене, сообщается на сайте суда.

Отмечается, что рассмотрение начнется в 10:00 по местному времени (совпадает с мск), коллегия будет состоять из пяти судей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за «государственную измену» и «организацию расстрелов» на улице институтской в центре Киева.

Читайте также: Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Януковича
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить