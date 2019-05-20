Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор Януковичу

Киев, 20 мая 2019, 14:50 — REGNUM Апелляционный суд в Киеве 13 июля начнет рассмотрение жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о госизмене, сообщается на сайте суда.
Отмечается, что рассмотрение начнется в 10:00 по местному времени (совпадает с мск), коллегия будет состоять из пяти судей.
Как сообщало ИА REGNUM, украинский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за «государственную измену» и «организацию расстрелов» на улице институтской в центре Киева.
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