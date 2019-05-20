Зеленский продемонстрировал готовность к диалогу – Погребинский

Москва, , 15:27 — REGNUM Верховная рада Украины нового созыва рискует быть избрана с пониженной легитимностью, считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он заявил 20 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«[Слова президента Украины Владимира Зеленского о том], что он готов лишиться своего президентского мандата ради мира я расцениваю как реальную готовность к диалогу, а следовательно, к компромиссу, — сказал Погребинский. — Чего раньше от Зеленского мы не слышали. Что касается остального, то тут важно, что не было целого ряда дежурной фразеологии про стремление в НАТО и ЕС. Это означает, что он понимает реальность ситуации и реальность перспективы. Это меня скорее обнадеживает, чем огорчает. Исключение составляет идея роспуска парламента — я с трудом представляю, как можно в разгар лета провести избирательную кампанию так, чтобы была более менее значимая активность избирателей. Это означает пониженную легитимность вновь избранного парламента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский назвал своей первоочередной задачей прекращение огня на Юго-Востоке Украины. По словам нового президента Украины, для того, чтобы ее граждане больше не погибали, он «готов на всё» — в том числе пожертвовать своими рейтингами и должностью, чтобы наступил мир.

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