Кандидаты от «Сербского списка» одержали победу на выборах на севере Косово

Приштина, , 14:42 — REGNUM Кандидаты от партии косовских сербов «Сербский список» одержали победу на состоявшихся в минувшее воскресенье, 19 мая, выборах глав четырёх муниципалитетов на севере Косово.

Согласно данным местной избирательной комиссии, председатель «Сербского списка» Горан Ракич одержал победу на выборах в Северной Митровице, набрав 90,1% голосов, Вучина Янкович победил в Звечане с 94,7%, Зоран Тодич — в Лепосавиче с 96,6%, Стеван Вулович — в Зубин-Потоке с 94,5%.

Таким образом, все прежние руководители муниципалитетов с большинством сербского населения, подавшие в отставку в минувшем году из-за разногласий с Приштиной, вернули свои должности.

Напомним, главы сербских общин, одержавшие победу на выборах в 2017 году, покинули посты в знак протеста против решения властей Косово в ноябре 2018 года о введении пошлины в размере 100% на товары, поставляемые из Сербии.

Президент Косово Хашим Тачи объявил в четырёх этих муниципалитетах внеочередные выборы. Представители «Сербского списка» после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем приняли решение участвовать в них, чтобы не дать албанцам прийти к власти на севере края.

В конце апреля представители албанского радикального движения «Самоопределение» в ЦИК Косово отказались одобрить кандидатуры сербских кандидатов в связи с тем, что в заявлениях об отставке представители «Сербского списка» указали не «Республику Косово», а «Косово и Метохию» и тем самым якобы «продемонстрировали неуважение» к местным законам. Позднее ЦИК всё же позволил сербским кандидатам выдвинуть свои кандидатуры.