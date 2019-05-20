Бывший депутат муниципалитета Ярославля ушел работать в муниципальное АО

Ярославль, , 14:41 — REGNUM Досрочно сложивший полномочия депутат муниципалитета Ярославля от «Справедливой России» Илья Советов устроился работать в принадлежащее городу акционерное общество «Горстройзаказчик». Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил сам Советов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат сложил полномочия в декабре 2018 года, отработав в муниципалитете год с небольшим. Свое решение тогда он объяснил «новыми проектами, которые подразумевают разъездной характер работы».

Видимо, планы несколько поменялись. Илья Советов теперь работает менеджером проектов в «Горстройзаказчике», директором которого является другой депутат муниципалитета от «Единой России» — Дмитрий Волончунас, сын экс-мэра Ярославля, зампреда областной думы Виктора Волончунаса.

«Внедряем новую систему управления в большой организации с богатой историей, чтобы она хорошо и правильно работала», — пояснил направление своей деятельности корреспонденту ИА REGNUM Илья Советов.

Илья Советов был единственным депутатом от «Справедливой России», прошедшим в муниципалитет Ярославля в 2017 году. После сложения полномочий его место занял лидер ярославских эсеров Анатолий Каширин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле депутат от «Справедливой России» сложил полномочия