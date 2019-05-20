Макрон призвал активистов «желтых жилетов» к спокойствию

Париж, , 14:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к спокойствию тех, кто продолжает выходить на демонстрации, и пригласил их «голосовать или даже баллотироваться на выборах», передает BFM TV.

«Я считаю, что те, кто продолжает протестовать, не имеет политического выхода. Мы выполнили свою часть работы, теперь каждый должен идти на выборы и представить свои идеи», — заявил глава государства во время поездки в Биарриц в рамках подготовки к саммиту G7, который должен состояться 24−26 августа 2019 года.

«Сегодня я вижу много людей, которые против, поэтому я призываю всех к спокойствию. В нашем обществе слишком много насилия, необходимо, чтобы каждый нашел правильную меру», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая во Франции прошла очередная акции протеста активистов «жёлтых жилетов», в которой приняли участие 15,5 тыс. активистов по всей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции в акциях протеста приняли участие 15,5 тыс. «желтых жилетов»