Пиррова победа: не исключена при формировании новой Верховной рады

Москва, , 14:36 — REGNUM С самого начала команда Владимира Зеленского делала ставку на то, чтобы быстро распустить Верховную раду Украины и использовать позитивный настрой и активность электората в свою пользу, проведя в новый состав Парламента своих людей. Но возникали сомнения, что нынешние депутаты позволят им это сделать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Судя по тому, что в итоге удалось продавить инаугурацию в период, когда новый президент ещё имеет возможность распустить Раду досрочно, он смог договориться с основными силами в украинской публичной политике по этому вопросу. Те и сами уже понимают, что затягивание вопроса о перевыборах и попытки блокировать в Раде инициативы новоизбранного президента не сыграют на пользу их имиджу.

Более того, назначение выборов на более ранний срок, скорее, даже им на пользу, поскольку новоизбранный руководитель государства пока ещё не прибрал к рукам административные и финансовые ресурсы на местах, не подготовил толком списки лояльных кандидатов», — пояснил эксперт.

Возможно, Зеленскому как раз имело смысл потянуть с выборами, поиграв на противостоянии с Радой, «мешающей ему выводить страну из тупика». Но теперь всё будет зависеть от того, кто более эффективно использует оставшееся до выборов время. Сейчас в отсутствие Рады у Зеленского есть относительная свобода рук, чтобы провести ряд популистских мер, а критиковать его пока особенно не за что. Так что все основные игроки сейчас видят для себя возможности в связи с досрочными выборами.

«Для Зеленского риск состоит ещё и в том, что массы перебежчиков, которые сейчас бросятся на его сторону, будет довольно сложно отфильтровать от бесполезных и даже опасных своими коррупционными наклонностями людей, так что победа при формировании состава Рады может оказаться пирровой», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский досрочно распустил Верховную раду. Соответствующее заявление новый украинский лидер сделал 20 мая 2019 года во время выступления в парламенте.

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