Правительство Украины обжаловало решение суда по делу о «Приватбанке»

Киев, , 14:42 — REGNUM Правительство Украины подало жалобу на решение Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию «Приватбанка», сообщило 20 мая информационное агентство «УНИАН».

Национализацию «Приватбанка» признали незаконной в апреле 2019 года. В свою очередь Международный валютный фонд, Всемирный банк, представительство Евросоюза и посольство США поддержали национализацию крупнейшего украинского банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Национального банка Украины заявила, что в случае отмены решения о национализации «Приватбанка» его могут национализировать повторно, поскольку в банке хранятся депозиты 20 млн жителей Украины.

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