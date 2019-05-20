Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Правительство Украины обжаловало решение суда по делу о «Приватбанке»

Политика

Документ датирован 16 мая

Киев, 20 мая 2019, 14:42 — REGNUM  Правительство Украины подало жалобу на решение Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию «Приватбанка», сообщило 20 мая информационное агентство «УНИАН».

Национализацию «Приватбанка» признали незаконной в апреле 2019 года. В свою очередь Международный валютный фонд, Всемирный банк, представительство Евросоюза и посольство США поддержали национализацию крупнейшего украинского банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Национального банка Украины заявила, что в случае отмены решения о национализации «Приватбанка» его могут национализировать повторно, поскольку в банке хранятся депозиты 20 млн жителей Украины.

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Политическая жизнь Украины
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