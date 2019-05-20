В Кремле прокомментировали задержание полковников-миллиардеров ФСБ

Москва, , 14:29 — REGNUM В России продолжается системная работа по борьбе с коррупцией, которая затрагивает все ведомства без исключения, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал задержание полковников Федеральной службы безопасности и изъятие у них 12 миллиардов рублей. Работа по борьбе с коррупцией координируется из администрации президента, также работает соответствующая группа, отметил Песков.

«Работа также ведется и по линии отдельных ведомств и эта работа затрагивает, как вы видите, буквально все ведомства без исключения и все чины без каких-либо изъятий», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о полковниках ФСБ Кирилле Черкалине, Дмитрие Фролове и их подчиненном Андрее Васильеве. В ходе обысков в их квартирах были обнаружены многочисленные драгоценности, а также наличные денежные средства. Общая сумма изъятого оценивается в 12 млрд рублей, при этом изъяты пока не все ценности.

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