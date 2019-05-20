Слуцкий: Зеленский тотально меняет элиты, Порошенко ждет люстрация

Москва, , 14:25 — REGNUM Первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины «направлены на тотальную смену властных элит». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В 2014 году избранный тогда президент Петр Порошенко проводил люстрацию. Теперь, похоже, люстрация светит уже самому Порошенко и всей его команде», — заявил Слуцкий.

Тотальная смена элит на Украины касается и правительства, и депутатского корпуса, говорит он.

«Какие будут перемены и послужат ли они улучшению жизни простых украинцев — нам предстоит только увидеть», — указал парламентарий.

Вступая в должность, Зеленский говорил правильные вещи о необходимости прекращения огня на Донбассе, часть своей инаугурационной речи новый президент Украины произнес на русском языке, родным языке для большинства населения Донецка и Луганска, и это были слова о готовности диалога ради мира подчеркнул депутат.

«Если это действительно так, то следующим логичным шагом нового президента должно стать выполнение Минских соглашений, их политической части. Надеюсь, новый состав Верховной Рады сможет, наконец, принять необходимые для этого законодательные решения», — заключил Слуцкий.

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