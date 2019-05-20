На Украине продолжается «парад нелегитимности» — спикер парламента Крыма

Симферополь, , 14:24 — REGNUM Происходящие на территории Украины политические процессы напоминают «парад нелегитимности», во время которого каждое действие происходит с нарушением. Об этом 20 мая журналистам заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Вот как они пришли к власти в 2014 году, нарушая всё и везде, так всё и продолжается. Закончится всё это очень печально и плохо. В таком параде нелегитимности любая прочность любого механизма на пределе, особенно такого государственного образования, каким является Украина. Представьте себе положение людей в украинском селе, у которых ни дорог, ни садиков, ни света, и которые наблюдают за этой комедией. Представление президента, который на президента и не похож, банды, которая засела в этой Верховной раде благодаря государственному перевороту. В головах у людей такая безысходность, такая безнадёга… Поэтому пока ничего хорошего», — уверен Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Киеве состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он пришёл в Верховную раду пешком. На церемонию были приглашены президенты Литвы, Венгрии, Эстонии и Грузии. Делегацию Соединённых Штатов на мероприятии возглавил министр энергетики США Рик Перри. Москва приглашения на инаугурацию не получила.

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