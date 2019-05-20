От Зеленского ждут приказа о прекращении стрельбы в Донбассе

Москва, , 14:28 — REGNUM Шестой президент Украины Владимир Зеленский должен всеми силами противостоять иностранным спецслужбам, которые попытаются сделать из него преступника. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Может этому молодому парню удастся пойти по пути мира? Он же верховный главнокомандующий, он должен отдать немедленно приказ прекратить стрелять в Донбассе. Это путь мира, процветания, сотрудничества и с Россией, и с Европой, прекращение дискриминации русского языка — это тот путь, по которому нужно идти. Но есть второй путь, на который его толкают спецслужбы иностранных государств, установивших свою власть на Украине. Этот же выбор стоял и перед Петром Порошенко, и он тоже обещал идти путём мира, обещал, что не будет дискриминации русскоязычных. И что он сделал? Взяли его за шкирку оккупанты и потащили его «тропой мира» и стал Порошенко военным преступником, ненавидимый своими гражданами и презираемый во всем мире», — отметил политолог.

Также Марков обратился к Зеленскому, призвав его не повторять ошибок предшественника.

«Владимир, тебя будут тащить путём Порошенко, упирайся всеми руками и ногами, не позволь сделать из себя преступника. Веди с Донбассом прямые переговоры», — сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко проводят совещание, где, по всей видимости, обсуждают тезисы, высказанные в речи нового президента Украины Владимира Зеленского во время его инаугурации.

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