Путин обсудит с главой Минприроды реализацию нацпроекта «Экология»

Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 20 мая, проведет совещания с министром природных ресурсов и экологии Владимиром Кобылкиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Экология» — один из крупнейших национальных проектов, — напомнил Песков. — Путин использует все возможности, чтобы с кураторами нацпроектов проговаривать ход их реализации».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Экология» включает в себя 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

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