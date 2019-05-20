В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о мире в Донбассе

Москва, , 14:17 — REGNUM Новый украинский лидер может и должен решить проблему Донбасса, причём сделать это в соответствии с Минскими договорённостями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что конфликт на юго-востоке страны является внутренним делом Украины.

«Президент Украины может и должен решить эту проблему в связке с минскими соглашениями», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая новым президентом Украины официально стал шоумен Владимир Зеленский, набравший по итогам второго тура голосования на выборах главы государства 73,22% голосов. Новый украинский лидер принёс присягу перед украинским народом. Ему были вручены официальные символы власти — знак президента в форме орденской цепи, гербовая печать и булава.

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В числе первых своих заявлений в качестве нового президента Украины Зеленский назвал своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе. По его словам, для того, чтобы граждане Украине больше не погибли, он «готов на всё». Зеленский добавил, что готов пожертвовать своими рейтингами и своей должностью, чтобы наступил мир.

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