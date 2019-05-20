Крымские политики не верят, что Киев поменяет отношение к Крыму и Донбассу

Симферополь, , 14:16 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский не поменяет отношение официального Киева к Крыму и Донбассу и будет способствовать окончательному развалу Украины. Такое мнение 20 мая журналистам высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Если бы голосовал по-настоящему украинский народ, то отношение и к Крыму, и к Донецку, и к Луганску поменялось бы. Сейчас ситуация для каких-то изменений совершенно не сформирована, этого нет в повестке дня. На повестке дня, по-моему, будет стоять вопрос целостности вообще всей страны. Некоторые оптимисты почему-то ожидают от Зеленского чего-то. Ожидать можно только распад страны, и он будет этому способствовать», — уверен Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. После принятия присяги он объявил о роспуске Верховной рады, рекомендовав депутатам отменить депутатскую неприкосновенность. Он также предложил правительству уйти в отставку.

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