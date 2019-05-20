Псковская область хочет стать приоритетной для соотечественников

Псков, , 14:14 — REGNUM Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус территории приоритетного заселения в рамках реализации государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, с такой инициативой Ведерников обратился к заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсаламу Магомедову.

Ведерников отметил, что Псковская область граничит сразу с тремя иностранными государствами (Эстонией, Латвией и Белоруссией) и региону нужны специалисты в сфере здравоохранения и образования.

Отметим, что по программе содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Псковскую область с 2010 года переехали 8,5 тыс. человек, из них 1,2 тыс. человек — в 2018 году. По программе переселения соотечественников в Псковскую область приезжают в основном люди трудоспособного возраста, среди них много специалистов рабочих профессий, а также врачи, медсёстры, педагоги, инженеры, водители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников обращался в полпредство в Северо-Западном федеральном округе с просьбой увеличить квоту для переселенцев из-за рубежа.

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