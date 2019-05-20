Во Франции совершают принудительную эвтаназию инвалида вопреки воле семьи

Париж, , 14:21 — REGNUM 20 мая врачи госпиталя Реймса (Франция) прекратили уход за 43-летним Винсаном Ламбером, находящимся в вегетативном состоянии с 2008 года. Принудительная эвтаназия происходит несмотря на публичное обращение родителей Ламбера к президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет испанская газета ABC.

Дело Ламбера, попавшего в автомобильную катастрофу 11 лет назад, нашло широкий отклик в обществе. В апреле 2019 года государственный совет Франции разрешил прекратить питание его организма. Конференция епископов Франции не видит причин «приближения смерти» Ламбера и считает окончание лечения неприемлемым. Родители пострадавшего публично обратилась к Макрону с требованием не дать их сыну умереть. Они отвергают эвтаназию по религиозным причинам.

«Господин Макрон, вы все еще можете предотвратить государственное преступление, совершаемое с применением насилия против верховенства закона», — заявили родственники пациента накануне. Администрация французского президента оставила их требование без ответа. Родители намерены бороться за свою правоту и дальше в суде. С прекращением лечения согласны супруга и несколько других близких родственников Ламбера.

В настоящий момент эвтаназия во Франции разрешена в исключительных случаях. Для этого требуется четкое волеизъявление со стороны неизлечимо больного.