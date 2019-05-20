Россия не имеет отношения к скандалу в парламенте Австрии — Песков

Москва, , 14:08 — REGNUM Россия не имеет отношения к скандалу в парламенте Австрии с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она, поэтому это история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи, в которой он якобы обсуждает с гражданкой России возможные сделки. В обмен на помощь женщина, предположительно, получила бы доступ к государственным контрактам.

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