В Дагестане нашли временную замену арестованному главе района

Махачкала, , 14:12 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы Докузпаринского района Дагестана назначен Ахмед Ахмедов — заместитель арестованного руководителя муниципалитета. Он утверждён на должность единогласным решением депутатов местного собрания, сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе районной администрации.

Трудовую деятельность Ахмед Ахмедов начал в 1986 учителем математики. С 2001 по 2006 год он являлся директором школы в селе Мискинджа. В администрации Докузпаринского района Ахмедов работает с 2006 года, занимая должности помощника главы, заведующего отделом информационной политики и пресс-службы, руководителя аппарата администрации. На пост заместителя главы района был назначен в 2018 году.

Читайте также: Главу района в Дагестане подозревают в покупке должности за 23 млн рублей

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий глава Докузпаринского района Абдурагим Алискеров был задержан 16 мая после обысков у него дома и на рабочем месте. По данным следствия, он дал взятку в размере 23 млн рублей за своё назначение на должность руководителя района. Чиновника доставили в Москву, где Басманный суд города заключил его под стражу до 15 июля.