В Белграде прошли китайско-сербские переговоры

Белград, , 14:00 — REGNUM В Сербии с визитом находится министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи. Встречи с ним провел президент страны Александр Вучич, сообщает 19 мая Синьхуа.

В ходе встречи отмечалась важность договоренностей по двустороннему и многостороннему сотрудничеству, достигнутых Вучичем с Председателем КНР Си Цзиньпином во время второго форума высокого уровня стран-участниц «Пояса и пути», а также обсуждались перспективы реализации этого проекта. Сербская сторона заверила, что готова к сопряжению стратегий развития с Китаем и созданию стабильной среды для двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Сообщается, что в рамках визита китайского министра также прошла его встреча с премьер-министром Сербии Анной Брнабич.