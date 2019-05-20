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В Белграде прошли китайско-сербские переговоры

Политика

Стороны подтвердили договоренности о сотрудничестве в рамках «Пояса и пути»

Белград, 20 мая 2019, 14:00 — REGNUM  В Сербии с визитом находится министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи. Встречи с ним провел президент страны Александр Вучич, сообщает 19 мая Синьхуа.

В ходе встречи отмечалась важность договоренностей по двустороннему и многостороннему сотрудничеству, достигнутых Вучичем с Председателем КНР Си Цзиньпином во время второго форума высокого уровня стран-участниц «Пояса и пути», а также обсуждались перспективы реализации этого проекта. Сербская сторона заверила, что готова к сопряжению стратегий развития с Китаем и созданию стабильной среды для двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Сообщается, что в рамках визита китайского министра также прошла его встреча с премьер-министром Сербии Анной Брнабич.

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Внешняя политика Китая
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