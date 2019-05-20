Посольства РФ и Британии в Джакарте призвали туристов быть осторожными

Джакарта, , 14:07 — REGNUM Посольства Российской Федерации и Великобритании в Джакарте призвали своих граждан в Индонезии избегать районов, которые будут использоваться для демонстраций после объявления результатов выборов 22 мая, сообщает Antaranews.

«В связи с объявлением результатов всеобщих выборов 22 мая народные массы проведут демонстрацию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Джакарте. Во избежание угроз личной безопасности гражданам Российской Федерации рекомендуется держаться подальше от мест, где будет проходить демонстрация», — говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Джакарте, опубликованном в официальном аккаунте в Facebook.

Посольство РФ в Джакарте также напомнило российским туристам следовать указаниям представителей посольства и избегать конфликтов при общении с местными жителями. В экстренной ситуации гражданам России предлагается связаться с посольством по телефону или по электронной почте.

Помимо российского посольства, посольство Великобритании в Джакарте также предупредило граждан своей страны о возможных угрозах безопасности.

«22 мая 2019 года ЦИК объявит официальные результаты проводимых в Индонезии выборов. Граждане Великобритании должны избегать всех демонстраций из-за риска насилия», — говорится в заявлении британского посольства, размещенном на официальном сайте посольства Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела по связям с общественностью штаба полиции Индонезии Мухаммед Икбал заявил, что полиция задержала десятки подозреваемых в организации террористических атак 22 мая 2019 года.

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