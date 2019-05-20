КНР и члены АСЕАН проводят консультации по ситуации в Южно-Китайском море

Ханчжоу, Китай, , 13:54 — REGNUM В Ханчжоу, административном центре приморской китайской провинции Чжэцзян, прошла встреча высокопоставленных чиновников Китая и стран АСЕАН, посвященная вопросам взаимодействия в Южно-Китайском море, сообщает 19 мая Синьхуа со ссылкой на соответствующий пресс-релиз МИД КНР.

Целью встречи объявлено объединение усилий по обеспечению в этом важнейшем регионе, через который проходит более половины мировой торговли, мира, стабильности и всестороннего развития.

В частности, на собрании было проведено обсуждение вопросов безопасности судоходства в рамках Декларации о действиях сторон в Южно-Китайском море и ускорения консультаций по выработке соответствующего Кодекса поведения.

Были достигнуты договоренности по совместному осуществлению ряда проектов в области морского сотрудничества.