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КНР и члены АСЕАН проводят консультации по ситуации в Южно-Китайском море

Политика

В центр внимания поставлены вопросы совместного развития, безопасности и скорейшего согласования и принятия Кодекса поведения в этой акватории

Ханчжоу, Китай, 20 мая 2019, 13:54 — REGNUM  В Ханчжоу, административном центре приморской китайской провинции Чжэцзян, прошла встреча высокопоставленных чиновников Китая и стран АСЕАН, посвященная вопросам взаимодействия в Южно-Китайском море, сообщает 19 мая Синьхуа со ссылкой на соответствующий пресс-релиз МИД КНР.

Целью встречи объявлено объединение усилий по обеспечению в этом важнейшем регионе, через который проходит более половины мировой торговли, мира, стабильности и всестороннего развития.

В частности, на собрании было проведено обсуждение вопросов безопасности судоходства в рамках Декларации о действиях сторон в Южно-Китайском море и ускорения консультаций по выработке соответствующего Кодекса поведения.

Были достигнуты договоренности по совместному осуществлению ряда проектов в области морского сотрудничества.

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Внешняя политика Китая
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