Кремль: встреча Путина с Зеленским пока не обсуждается

Москва, , 13:53 — REGNUM Какие-либо контакты между Россией и Украиной на высшем уровне пока не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кремль: контактов Путина с Зеленским пока не планируется

По словам официального представителя Кремля, этот вопрос в повестке дня не значится.

«В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 мая, избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства. Приглашение на участие в инаугурации Зеленского от Киева Москва не получила.

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Ранее шоумен неоднократно заявлял о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах. Так, в январе 2019 года в представительстве Евросоюза на Украине во время встречи Зеленского с западными дипломатами, он заверил, что обязательно сядет за стол переговоров с российским лидером, если победит на выборах.

В апреле 2019 года Зеленский отметил, что будет обсуждать с Путиным завершение войны на Донбассе, так как считает это «войной с Россией».

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