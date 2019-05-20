Экс-мэр Улан-Удэ стал советником главы Бурятии

Улан-Удэ, , 13:57 — REGNUM Бывший мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев назначен советником главы Бурятии Алексея Цыденова на общественных началах. Он будет курировать вопросы реализации федерального проекта «Комфортная городская среда», который действует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

При этом в пресс-службе правительства Бурятии отметили, что экс-мэр столицы республики будет заниматься преимущественно районами республики.

«Именно на уровне сельских районов остро стоит вопрос эффективности реализации проектов по развитию инфраструктуры. Решения по благоустройству бывают очень спорными, привлечение опытного в этой области эксперта в лице Геннадия Айдаева позволит максимально эффективно реализовать проект», — отметили в правительстве.

В 2019 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в республике благоустроят 122 общественные территории и более 100 дворов.

Напомним, Геннадий Айдаев был мэром Улан-Удэ с 1998 года. Он сложил свои полномочия в 2012 году. Предполагалось, что он займёт вновь созданную должность сити-менеджера столицы, и, таким образом, политик мог оставаться фактическим главой города при номинальном новом мэре Александре Голкове. Однако на заседании горсовета депутатов его кандидатура была отвергнута, а Голков стал полновластным руководителем.

Читайте также: Столицей Бурятии будет управлять сити-менеджер