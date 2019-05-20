Сенатор Линдси Грэм пугает Иран «превосходящими силами»

Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Кризис в отношениях США и Ирана вызван Тегераном, а не Вашингтоном, убежден американский сенатор и сторонник Дональда Трампа Линдси Грэм. В своем твиттере Грэм пишет:

«Хотя никто и не хочет войны, Иран должен понять, что агрессия против американских интересов будет встречена превосходящими силами, и конфликт завершиться на американских условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп уверен, что попытка побороться с Вашингтоном обернется для Ирана «официальным концом».

Ранее он выразил надежду, что вооруженного противостояния с Ираном не будет. Иранский аятолла Али Хаменеи заявил, что США не решатся на открытые военные действия.