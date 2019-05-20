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Сенатор Линдси Грэм пугает Иран «превосходящими силами»

Политика

Плохо для Ирана

Вашингтон, 20 мая 2019, 13:56 — REGNUM  Кризис в отношениях США и Ирана вызван Тегераном, а не Вашингтоном, убежден американский сенатор и сторонник Дональда Трампа Линдси Грэм. В своем твиттере Грэм пишет:

«Хотя никто и не хочет войны, Иран должен понять, что агрессия против американских интересов будет встречена превосходящими силами, и конфликт завершиться на американских условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп уверен, что попытка побороться с Вашингтоном обернется для Ирана «официальным концом».

Ранее он выразил надежду, что вооруженного противостояния с Ираном не будет. Иранский аятолла Али Хаменеи заявил, что США не решатся на открытые военные действия.

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Противостояние Ирана и США
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