Экс-президент Украины назвал отличия Зеленского от Порошенко

Москва, , 13:47 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский не хочет и не сможет влиять на решения и поступки президента республики Владимира Зеленского. Такое мнение при помощи телемоста высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ведущие ток-шоу напомнили, что бывший президент Украины Пётр Порошенко во время своей инаугурации обещал прекратить войну на Донбассе и отстаивать права русскоязычного населения.

«Речь президента Порошенко прошла испытание жизнью. Она не соответствовала тому, что обещал и что сделал. Будет ли соответствовать речь Зеленского, я утверждать не могу, но у Зеленского не будет кумовства, друзей-олигархов и царского подхода», — сказал первый президент Украины.

Также Кравчук призвал не преувеличивать роль Коломойского. По его мнению, олигарх сам не желает вмешиваться в дела Зеленского.

«Никакой силы у Коломойского нет. И Коломойский считает, что он не может и не будет влезать в дела Зеленского», — отметил Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко с восторгом высказалась о речи Зеленского во время его инаугурации.

Читайте ранее в этом сюжете: Савченко назвала обращение Зеленского «дорогим выступлением «95 Квартала»