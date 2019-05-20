В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Москва, , 13:36 — REGNUM Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ», — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявлял, что Крым вернется в состав Украины, когда в России сменится власть. Когда именно это произойдет и произойдет ли вообще, он не уточнял. Также Зеленский прямо говорил, что у него нет плана по возвращению Крыма сразу после вступления в должность президента.

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