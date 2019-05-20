Трамп ждёт начала работы с Зеленским и новой Радой — министр экономика США

Киев, , 13:31 — REGNUM США «с нетерпением» ждут начала совместной работы с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и новым парламентом Украины. Об этом 20 мая заявил в кулуарах парламента Украины министр энергетики США Рик Перри.

«Послание от Америки очень четкое, президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины. Они с нетерпением ждут начала совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом, надеясь на более светлые дни в будущем», — сказал Перри.

Кроме того, представитель делегации США заметил, что президентские выборы проходили для народа Украины, а не для Зеленского. Перри также сказал о том, что Украине нужна «свобода экономики».

«Суть в том, что выборы были для народа Украины, не для него. США будут продолжать поддерживать народ Украины в борьбе за независимость, в стремлении к свободе. Одна из ярких демонстраций свободы — это свобода экономики», — сказал Перри.

По его словам, делегация США могла быть в пять раз больше, если бы инаугурацию назначили на более поздний срок. При этом он назвал инаугурационную речь Зеленского «поразительной и очень мощной».

«Если бы у нас было несколько дней запаса, наверное, наша делегация была бы в пять раз больше, потому что народ США стоит вместе с народом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство.

Он также призвал правительство подать в отставку.