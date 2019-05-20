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Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Политика

Журналисты предполагают, что участники встречи обсуждают свои дальнейшие действия

Киев, 20 мая 2019, 13:41 — REGNUM  Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.

Журналисты предполагают, что участники встречи обсуждают свои дальнейшие действия в свете последних заявлений президента Владимира Зеленского.

Ка сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский озвучил несколько требований к Верховной раде и дал два месяца на их исполнение. Он также объявил о внеочередных выборах в парламент.

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Политическая жизнь Украины
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